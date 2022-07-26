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Жена экс-канцлера ФРГ Шредера раскрыла немецким СМИ цель его визита в Москву

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Жена бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ён Шредер-Ким рассказала, что политик приехал в Москву на переговоры по энергетике. Об этом она заявила в беседе с немецким изданием Der Spiegel.

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Сам Шредер ранее рассказал журналистам, что находится «в отпуске» в Москве, так как российская столица красивый город, и намерен пробыть тут несколько дней.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры об энергетической политике в Москве», — заявила супруга политика.

Другой источник издания рассказал, что Шредер прилетел в Москву через Баку 24 июля и улетит в Германию 26 июля.

В этот же день информацию о нахождении политика в российской столице подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером Германии на данный момент не планируется, однако контакты не исключены.

Шредер занимал должность канцлера Германии с 1998 по 2005 год.

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