Незаконную свалку ликвидировали на берегу Елшанки в Орске

В центре Орска (Оренбургская область) ликвидировали незаконную свалку, образовавшуюся на берегу реки Елшанки. Об этом сообщает администрация Ленинского района города.

По данным властей, несанкционированную свалку обнаружили на участке на улице Школьной за ТРК «Европейский». В общей сложности с территории вывезли около 90 куб. м мусора.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», в апреле 2022 года участок на берегу реки превратился в свалку строительного мусора. Среди отходов были обнаружены мешки и упаковки от стройматериалов.

22 июля сообщалось, что в Орске с места расселенного и разрушенного дома вывезли 66 грузовиков мусора. Речь идет о территории на улице Урожайной.