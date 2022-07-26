В МИЦ «Известия» обсудят способы контроля рынка электронных сигарет
28 июля в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Нелегальный оборот электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей».
Почему растет нелегальный оборот электронных сигарет? Поможет ли обязательная маркировка снизить долю контрафакта? Нужно ли ужесточать наказание за незаконную торговлю вейпами?
Участники:
- Екатерина Приезжева, руководитель департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ;
- Анастасия Яковкина, начальник отдела акцизов и ресурсных налогов Управления налогообложения юридических лиц ФНС;
- Андрей Курносенко, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант полиции;
- Лев Григорьев, президент Ассоциации участников рынка никотиносодержащей продукции;
- Яна Аржанова, директор по связям с государственными органами British American Tobacco;
- Максим Курганский, директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий;
- Дмитрий Вяткин, генеральный директор группы компаний Puro Noble;
- Евгений Федотов, директор Fedotov Group.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.