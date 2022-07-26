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В МИЦ «Известия» обсудят способы контроля рынка электронных сигарет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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28 июля в 10:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Нелегальный оборот электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей».

Почему растет нелегальный оборот электронных сигарет? Поможет ли обязательная маркировка снизить долю контрафакта? Нужно ли ужесточать наказание за незаконную торговлю вейпами?

Участники:

  • Екатерина Приезжева, руководитель департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ;
  • Анастасия Яковкина, начальник отдела акцизов и ресурсных налогов Управления налогообложения юридических лиц ФНС;
  • Андрей Курносенко, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант полиции;
  • Лев Григорьев, президент Ассоциации участников рынка никотиносодержащей продукции;
  • Яна Аржанова, директор по связям с государственными органами British American Tobacco;
  • Максим Курганский, директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий;
  • Дмитрий Вяткин, генеральный директор группы компаний Puro Noble;
  • Евгений Федотов, директор Fedotov Group.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серии и номера паспортов членов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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