Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о взятии Углегорской ТЭС в Светлодарске
Углегорская теплоэлектростанция (ТЭС) в Светлодарске взята под контроль отрядами бойцов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 26 июля заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Как он рассказал в Telegram-канале, утром во вторник территорию объекта заняли штурмовые отряды.
«С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — уточнил он.
Углегорская ТЭС — одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций. На берегу ее водохранилища также находится поселок Новолуганское, который полностью заблокировали союзные силы.
Под контролем российских военных находится и Запорожская АЭС. 20 июля сообщалось, что пожар, возникший после атаки на Запорожскую АЭС, потушен, 11 человек доставлены в больницу.
Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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