В Ростовской области на могильники с сибирской язвой выделили 2,6 млн рублей
В Ростовской области объявили о поиске подрядчика, который обустроит могильники для домашнего скота, погибшего от сибирской язвы. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на документацию на портале госзакупок.
Под обустройство могильников выбрана территория в Ремонтненском районе региона. Участок расположен примерно в 700 м от поселка Краснопартизанский и в 1 км от сел Валуевка и Большое Ремонтное.
Согласно закупочной документации, подрядчик должен обустроить могильники с учетом всех эпидемиологических норм, а во время работ следить за дезинфекцией инструментов и техники, наличием защитной одежды у работников. Также ему необходимо ограничить доступ на объект посторонним лицам.
Максимальная стоимость контракта с исполнителем составит 2,6 млн рублей, он должен выполнить работы в течение 90 дней с момента подписания договора. Заказчиком выступает Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных.
22 июня доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что десятки скотомогильников, в которых закопаны зараженные сибирской язвой трупы животных, расположены в южных и северных регионах России и даже в Подмосковье. Точных данных о числе таких могильников в России в открытом доступе нет.