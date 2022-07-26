Доли Equinor и Total в Харьягинском СРП передадут «Зарубежнефти»

Правительство РФ распорядилось передать «Зарубежнефти» долю в 30% норвежской Equinor (ранее Statoil) в Харьягинском месторождении и 20-процентную долю французской Total Energies. Это следует из опубликованного 26 июля распоряжения на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнение к соглашению о передаче активов должен подписать министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Харьяга — один из трех российских СРП-проектов (работающих по соглашению о разделе продукции), расположен в Ненецком автономном округе. Общие запасы нефти оцениваются в 160,4 млн т, в контрактной зоне — 97 млн т.

Акционерами выступают «Зарубежнефть — добыча Харьяга» (40%; оператор), Total Energies (20%), Equinor (30%), Ненецкая нефтяная компания (10%).

В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В нем предписана смена оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. («Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»).

Для этого создается общество с ограниченной ответственностью.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт этого ресурса из РФ.