Двухлетний ребенок пострадал при столкновении легковушек в Томске

В Томске в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал двухлетний ребенок, его доставили в больницу. Об этом РИА «Томск» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла вечером во вторник, 26 июля, на пересечении улиц Красноармейская и Алтайская. Столкнулись Toyota Camry и ВАЗ-2115.

В результате пострадал двухгодовалый пассажир иномарки. Его доставили в медучреждение.

По данным агентства, дорожное движение в районе ДТП серьезно затруднено.

25 июля в Тюмени в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали два человека. Причиной стал выезд одной из легковушек на встречную полосу.