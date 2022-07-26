Октябрьский мост в Липецке начнут ремонтировать осенью 2022 года

В Липецке осенью 2022 года планируется начать текущий ремонт Октябрьского моста. Об этом мэр Евгения Уваркина сообщила в ходе сессии городского совета депутатов 26 июля.

По ее словам, в настоящее время нет возможности получить из федерального и регионального бюджетов 2 млрд рублей на реконструкцию переправы. В связи с этим было принято решение провести текущий ремонт, которого, как предполагается, хватит на 8–10 лет.

Городские власти уже выделили 50 млн рублей на работы. В ближайшее время планируется объявить о поиске подрядной организации, пишет GOROD48.

Завершить ремонт должны в 2023 году. Как отметила Уваркина, данное решение является оптимальным, поскольку позволит обойтись без полного перекрытия моста.