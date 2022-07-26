Газеты в Британии сокращают число страниц из-за подорожания бумаги

Британские газеты начали сокращать число страниц на фоне рекордного роста цен на бумагу. Об этом 26 июля говорится в отчете издательского дома Reach, выпускающего газеты Mirror и Express.

«Затраты на газетную бумагу за последний год выросли на 65% по сравнению с предыдущим годом, что вынудило компанию сократить количество страниц в своих газетах, повысить цены на обложки и отправить в магазины меньше газет», — отмечают в издательстве.

По словам финансового директора Reach Саймона Фуллера, в апреле цены на газетную бумагу в Европе достигли самого высокого уровня за всю историю. В итоге число страниц в таблоидах издательства во втором квартале 2022 года снизилось на 6%. Этот уровень был ниже только во время пандемии коронавируса.

Кроме того, за последнее время в стране закрылись многие бумажные фабрики. Это связано со снижением спроса в связи с повсеместным переходом на онлайн-чтение и сбоями в поставках, вызванными пандемией. Ситуация, как подчеркнули в издательстве, еще более усугубилась из-за ситуации на Украине и роста цен на энергоносители.

Ранее, 22 июля, кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак в интервью газете Times назвал инфляцию главной проблемой страны. Он указал на ошибочность прогнозов, которые в течение нескольких лет поступали гражданам.

До этого, 20 июля, сообщалось, что годовая инфляция в Британии ускорилась до 9,4%, достигнув рекорда 1982 года.