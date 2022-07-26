Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей впервые с 11 июля
Экономика
В правительстве заявили о возможности РФ обеспечить страну пищевой упаковкой
Наука
Российскую станцию на смену МКС создадут не ранее 2028 года
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Украина решила обратиться к США за «газовым ленд-лизом»
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Экономика
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

Газеты в Британии сокращают число страниц из-за подорожания бумаги

Газеты в Британии сокращают число страниц из-за рекордного роста цен на бумагу
0
Фото: Global Look Press/Georgiy Rozov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские газеты начали сокращать число страниц на фоне рекордного роста цен на бумагу. Об этом 26 июля говорится в отчете издательского дома Reach, выпускающего газеты Mirror и Express.

Все в белом: производители офисной бумаги открестились от роста цен
Подешевеет ли их продукция и как скоро это произойдет

«Затраты на газетную бумагу за последний год выросли на 65% по сравнению с предыдущим годом, что вынудило компанию сократить количество страниц в своих газетах, повысить цены на обложки и отправить в магазины меньше газет», — отмечают в издательстве.

По словам финансового директора Reach Саймона Фуллера, в апреле цены на газетную бумагу в Европе достигли самого высокого уровня за всю историю. В итоге число страниц в таблоидах издательства во втором квартале 2022 года снизилось на 6%. Этот уровень был ниже только во время пандемии коронавируса.

Кроме того, за последнее время в стране закрылись многие бумажные фабрики. Это связано со снижением спроса в связи с повсеместным переходом на онлайн-чтение и сбоями в поставках, вызванными пандемией. Ситуация, как подчеркнули в издательстве, еще более усугубилась из-за ситуации на Украине и роста цен на энергоносители.

Ранее, 22 июля, кандидат на пост премьер-министра Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак в интервью газете Times назвал инфляцию главной проблемой страны. Он указал на ошибочность прогнозов, которые в течение нескольких лет поступали гражданам.

До этого, 20 июля, сообщалось, что годовая инфляция в Британии ускорилась до 9,4%, достигнув рекорда 1982 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022