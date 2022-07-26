Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей впервые с 11 июля
Экономика
В правительстве заявили о возможности РФ обеспечить страну пищевой упаковкой
Наука
Российскую станцию на смену МКС создадут не ранее 2028 года
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Украина решила обратиться к США за «газовым ленд-лизом»
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Экономика
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

Стали известны подробности об обновленных Prius и Land Cruiser Prado

0
Фото: Toyota
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В компании Toyota планируют обновить гибридные модели Prius и Prius PHV к концу 2022 года, а обновленный внедорожник TLC Prado планируют выпустить 2 августа текущего года. Об этом 26 июля сообщило японское издание BestCar.jp.

Дальше пешком: вступили в силу поправки в КоАП и Уголовный кодекс
У злостных нарушителей ПДД теперь смогут конфисковывать автомобили

По инсайдерской информации издания принципиально новая модель знаменитого гибрида Prius будет комплектоваться двигателем объемом 1,8 л, а в аккумуляторе может быть использована улучшенная никель-металлогидридная система.

Одновременно с простым Prius стоит ожидать выход машины с подключаемым гибридом, модели Prius PHV.

Что касается внедорожника Toyota Cruiser Prado, то 2 августа текущего года компания покажет спецверсию рамного вездехода. Кардинально модель планируют обновить в 2023 году, так что пока для поддержания интереса к машине дело обойдется небольшим фейслифтингом.

Приоткрыли завесу тайны и над машиной Toyota Alphard четвертого поколения. Новый микроавтобус создадут на модульной платформе TNGA. Вполне возможно, что у автомобиля тоже будут гибридные версии.

21 июля в США показали новый Honda Civic Type R. Точных данных по мотору не раскрывают, но по мощности он будет не меньше, чем предыдущий двухлитровый агрегат с отдачей 306 л. с. Новую модель оснастили обновленной шестиступенчатой механической коробкой передач. Для американского рынка такая коробка экзотика, но именно с ней можно раскрыть весь дорожный потенциал машины, отметили в компании.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022