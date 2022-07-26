Стали известны подробности об обновленных Prius и Land Cruiser Prado

В компании Toyota планируют обновить гибридные модели Prius и Prius PHV к концу 2022 года, а обновленный внедорожник TLC Prado планируют выпустить 2 августа текущего года. Об этом 26 июля сообщило японское издание BestCar.jp.

По инсайдерской информации издания принципиально новая модель знаменитого гибрида Prius будет комплектоваться двигателем объемом 1,8 л, а в аккумуляторе может быть использована улучшенная никель-металлогидридная система.

Одновременно с простым Prius стоит ожидать выход машины с подключаемым гибридом, модели Prius PHV.

Что касается внедорожника Toyota Cruiser Prado, то 2 августа текущего года компания покажет спецверсию рамного вездехода. Кардинально модель планируют обновить в 2023 году, так что пока для поддержания интереса к машине дело обойдется небольшим фейслифтингом.

Приоткрыли завесу тайны и над машиной Toyota Alphard четвертого поколения. Новый микроавтобус создадут на модульной платформе TNGA. Вполне возможно, что у автомобиля тоже будут гибридные версии.

21 июля в США показали новый Honda Civic Type R. Точных данных по мотору не раскрывают, но по мощности он будет не меньше, чем предыдущий двухлитровый агрегат с отдачей 306 л. с. Новую модель оснастили обновленной шестиступенчатой механической коробкой передач. Для американского рынка такая коробка экзотика, но именно с ней можно раскрыть весь дорожный потенциал машины, отметили в компании.