Около 3 тыс. человек пострадали от клещей в Липецкой области
В Липецкой области с начала лета за медпомощью в связи с присасыванием клещей обратились 2929 человек. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, среди пострадавших 1442 ребенка.
Большинство случаев присасывания зафиксировано на территории приусадебных участков и в природных условиях, наименьшее — в садоводческих товариществах, парках и кладбищах.
Проведенные исследования не выявили ни одного случая заражения вирусом клещевого энцефалита. Однако, как отмечает LipetskMedia, клещи являются переносчиками и других опасных заболеваний.
Ранее в июле руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, каким образом извлекать клеща, если нет возможности обратиться в медучреждение. Он также подчеркнул, что после извлечения важно сдать клеща на анализ в государственную или частную лабораторию, чтобы определить, перенес ли он опасные болезни, например энцефалит или боррелиоз.