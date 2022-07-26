Жена Шрёдера назвала немецким СМИ цель его визита в Россию

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву для переговоров по энергетике. Об этом заявила 26 июля его жена Со Ён Шредер-Ким в беседе с немецким изданием Der Spiegel.

В понедельник репортер телекомпании RTL встретился с политиком в российской столице недалеко от штаб-квартиры одной из российских нефтяных компаний. Шрёдер тогда отметил, что находится в Москве в отпуске, а российская столица — очень красивый город.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры об энергетической политике в Москве», — сказала его супруга журналистам.

По данным издания, переговоры ведутся по газопроводу «Северный поток». С кем они проводятся, не уточняется.

Экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, уехать он должен сегодня, во вторник.

В этот же день информацию о том, что Шрёдер находится в Москве, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером Германии на данный момент не планируется, однако контакты не исключены.

Ранее в июле Шрёдер заявил, что намерен поддерживать связь с президентом России и не упустит возможности поговорить с ним при первой возможности.

«Газпром» накануне сообщил о планах остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens на «Северном потоке» с 27 июля. Это вызвало скачок цен на газ. Так, биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Тогда же министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с «серьезной ситуацией» из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоресурсов через трубопровод «Северный поток».

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.