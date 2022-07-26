Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Мир
В Европарламенте признали бесперспективность антироссийских санкций
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Политика
В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Экс-глав МИД и минюста Украины объявили в международный розыск
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Мир
В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

Жена Шрёдера назвала немецким СМИ цель его визита в Россию

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер приехал в Москву для переговоров по энергетике. Об этом заявила 26 июля его жена Со Ён Шредер-Ким в беседе с немецким изданием Der Spiegel.

Труба позовет: как повлияет на рынок запуск «Северного потока – 1»
Изменятся ли цены на голубое топливо в Европе и когда газопровод может заработать на полную мощность

В понедельник репортер телекомпании RTL встретился с политиком в российской столице недалеко от штаб-квартиры одной из российских нефтяных компаний. Шрёдер тогда отметил, что находится в Москве в отпуске, а российская столица — очень красивый город.

«Он не в отпуске, а ведет переговоры об энергетической политике в Москве», — сказала его супруга журналистам.

По данным издания, переговоры ведутся по газопроводу «Северный поток». С кем они проводятся, не уточняется.

Экс-канцлер прибыл в Москву через Баку в воскресенье, уехать он должен сегодня, во вторник.

В этот же день информацию о том, что Шрёдер находится в Москве, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с бывшим канцлером Германии на данный момент не планируется, однако контакты не исключены.

Ранее в июле Шрёдер заявил, что намерен поддерживать связь с президентом России и не упустит возможности поговорить с ним при первой возможности.

«Газпром» накануне сообщил о планах остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens на «Северном потоке» с 27 июля. Это вызвало скачок цен на газ. Так, биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Тогда же министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с «серьезной ситуацией» из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоресурсов через трубопровод «Северный поток».

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022