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Концертный зал возведут на берегу озера Круглое в Тюмени

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В Тюмени планируют возвести новый концертный зал, рассчитанный на 1,2 тыс. мест. Соответствующая информация следует из документации об изменении генплана города.

Под строительство выбран участок на берегу озера Круглое в Ленинском районе. Озеро находится в створе улицы Мельникайте и лесопарка имени Гагарина.

Как уточняет Megatyumen.ru, изначально построить концертную площадку планировалось на улице Гаспаровской, расположенной в районе улиц Профсоюзной и Александровского сада. Однако объект решили перенести из-за недостатка территорий, свободных от застройки. Также на решение повлияло отсутствие подходящих по площади земельных участков.

Завершить строительство и сдать объект планируется до конца 2025 года.

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