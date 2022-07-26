В Херсонской области обнаружен тайник с боеприпасами

Между двумя селами в Голопристанском районе Херсонской области полицейские нашли тайник с боеприпасами, которые они изъяли. Два человека задержаны, они подозреваются в его оборудовании.

«Правоохранители выявили в Голопристнском районе между селами Малая Кардашинка и Большая Кардашинка тайник с оружием и боеприпасами. Изъято РПГ-22, винтовка ТОЗ калибра 5,6 мм, автомат АК-74, охотничье ружье, 30 гранат Ф-1, 1 080 патронов калибра 5,45 мм в цинке и 230 россыпью. Причастные к оборудованию тайника жители Херсонской области 1994 и 1998 годов рождения задержаны», — уточняется в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области во вторник, 26 июля.

18 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал тайник с оружием украинских боевиков, который нашли инспекторы российской военной автомобильной инспекции (ВАИ) во время спецоперации по защите Донбасса. Там были патроны, гранаты и почти сотня снарядов для гранатомета.

Днем ранее военкор «Известий» Даниил Левин показал брошенный украинскими боевиками опорный пункт в Лисичанске Луганской Народной Республики. Он обратил особое внимание на то, что националисты использовали в качестве укрытия жилой дом. Внутри опорного пункта были найдены брошенные радикалами боеприпасы и провизия.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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