Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Мир
В Европарламенте признали бесперспективность антироссийских санкций
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Политика
В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Экс-глав МИД и минюста Украины объявили в международный розыск
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Мир
В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы
Сюжет:

В Херсонской области обнаружен тайник с боеприпасами

0
Фото: ГУ МВД Херсонской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между двумя селами в Голопристанском районе Херсонской области полицейские нашли тайник с боеприпасами, которые они изъяли. Два человека задержаны, они подозреваются в его оборудовании.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

«Правоохранители выявили в Голопристнском районе между селами Малая Кардашинка и Большая Кардашинка тайник с оружием и боеприпасами. Изъято РПГ-22, винтовка ТОЗ калибра 5,6 мм, автомат АК-74, охотничье ружье, 30 гранат Ф-1, 1 080 патронов калибра 5,45 мм в цинке и 230 россыпью. Причастные к оборудованию тайника жители Херсонской области 1994 и 1998 годов рождения задержаны», — уточняется в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области во вторник, 26 июля.

18 июля корреспондент «Известий» Александр Морозов показал тайник с оружием украинских боевиков, который нашли инспекторы российской военной автомобильной инспекции (ВАИ) во время спецоперации по защите Донбасса. Там были патроны, гранаты и почти сотня снарядов для гранатомета.

Днем ранее военкор «Известий» Даниил Левин показал брошенный украинскими боевиками опорный пункт в Лисичанске Луганской Народной Республики. Он обратил особое внимание на то, что националисты использовали в качестве укрытия жилой дом. Внутри опорного пункта были найдены брошенные радикалами боеприпасы и провизия.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022