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На Кубе появилась возможность снимать деньги с карты «Мир»

АТОР: на Кубе появилась возможность снимать наличные с карты «Мир» в местной валюте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На Кубе завершился первый этап по внедрению карт российской банковской системы «Мир». Теперь с них можно снимать наличные в местной валюте — песо, сообщает во вторник, 26 июля, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«В банкоматах на Кубе теперь можно снять наличные песо по российской банковской карте «Мир», — говорится на сайте ассоциации.

По словам советника посольства республики по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалона, которые приводит АТОР, до конца этого года российские карты начнут принимать во всех торговых точках Кубы.

Кроме того, в Гаване ожидают, что продвижение карт «Мир» поможет возобновить прямые перелеты на Кубу, что увеличит поток туристов из России. В настоящее время стоимость авиабилетов в оба конца с пересадкой в Стамбуле начинается от 250 тыс. рублей на одного пассажира, уточняют в АТОР.

Ранее в июле на официальном сайте платежной системы рассказали, что картами «Мир» можно расплачиваться уже в 11 зарубежных странах. Так, снять деньги можно в банкоматах на территории Белоруссии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Вьетнама, Южной Осетии и Абхазии.

Кроме того, 15 июля карты российской платежной системы начали принимать в Южной Корее. Также возможное использование карты «Мир» обсуждают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

До этого, в начале июня, сообщалось, что российские туристы могут расплачиваться картой «Мир» почти на всей территории Турции. В банковских картах уже настроена конвертация рубля в лиру. Причем обменный курс в национальной системе более выгодный, чем при использовании наличных.

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