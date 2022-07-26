Воду в Волге проверят после жалоб жителей на ее цвет
Экологи взяли пробы поверхностных вод и донных отложений из Волги в Верхнеуслонском районе Татарстана. Проверку решили провести после жалоб местных жителей на странный цвет, который эвода приобрела.
В исследованиях принимали участие и инспекторы Центрального территориального управления минэкологии Татарстана, а также сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, уточняет ИА «Татар-информ» со ссылкой на министерство.
Воду проверят на соответствие нормам по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Экологи допускают, что цвет воды в Волге изменился из-за развития сине-зеленых водорослей. Цветению реки способствует установившаяся сейчас продолжительная теплая и солнечная погода.
Самым негативным следствием размножения сине-зеленых водорослей является накопление в воде цианотоксинов, веществ, губительно действующих на водную флору и фауну.
Агентство также пишет, что минэкологии Татарстана совместно с научным сообществом республики и РАН реализует научно-исследовательский проект по изучению и уменьшению влияния диффузного стока. Проект является пилотным для России.
Ранее сообщалось, что до 2024 года в Татарстане планируют потратить 18 млрд рублей в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги». Для нормального функционирования водоема планируется строительство 13 очистных сооружений. Кроме того, будут ликвидированы два вредоносных объекта. Из федерального бюджета на эти цели поступило 13 млрд рублей.