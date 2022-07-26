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Французы высмеяли власти ЕС после решения «Газпрома» сократить поставки газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Читатели французского издания Le Figaro высмеяли власти Евросоюза после решения «Газпрома» снизить уровень поставок газа по ключевому газопроводу из РФ в Европу — «Северному потоку». Свои комментарии они оставили под публикацией от 26 июля.

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«Смешные наши гении... Они громко кричат, что будут бойкотировать российские продажи с заведомой целью «вызвать крах российской экономики», а потом удивляются после этой угрозы-бравады, что другая сторона не выполняет строго и добровольно график сворачивания производства», — написал читатель с никнеймом Steak-frites.

Другой призвал Запад не отказываться от своих слов о том, что он больше не нуждается в российском газе, и «не ныть».

Пользователь с ником Grand largue предложил реформировать Евросоюз путем изгнания всей политической власти, так как объединение «представляет опасность для европейцев».

26 июля биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«Газпром» накануне сообщил о планах остановить эксплуатацию еще одной турбины Siemens на «Северном потоке» с 27 июля. Это вызвало скачок цен на газ.

Тогда же министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия столкнулась с «серьезной ситуацией» из-за сокращения «Газпромом» поставок энергоресурсов через трубопровод «Северный поток».

14 и 15 июня стало известно об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не могла вернуть турбины, которые остались в Канаде на техобслуживании. Поставки газа были снижены. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

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