Немецкая авиакомпания отменила большинство рейсов из-за забастовки

Lufthansa отменила почти все рейсы во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Причина в забастовках персонала наземного обслуживания компании, передает телеканал «Известия». Сотрудники требуют улучшения условий труда и повышения зарплат. Акция протеста объявлена профсоюзом в разгар туристического сезона. Поэтому для авиакомпании забастовка может иметь серьезные последствия. Так, во Франкфурте-на-Майне всего должны быть отменены 678 рейсов. В аэропорту Мюнхена не состоятся 345 рейсов запланированных на вторник и среду. Предполагается, что от забастовки пострадают 134 тыс. пассажиров.

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