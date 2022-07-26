Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год до 2,6% с апрельской оценки в 2,8%, следует из доклада организации.

Также МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год до 1,2% с 2,3%. Так, по сравнению с апрельским докладом, ожидания МВФ ухудшились на 0,2 и 1,1 процентного пункта соответственно.

Теперь прогноз роста экономики в Германии на 2022 и 2023 годы составляет 1,2% и 0,8% соответственно, Франции — 2,3% и 1%, Италии —3% и 0,7%, Испании — 4% и 2%.

14 июля Еврокомиссия (ЕК) опубликовала экономический прогноз, в котором говорится, инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

13 июля в МВФ указали на то, что в ряде стран может произойти рецессия из-за проблем с поставками газа в Европу, а также ужесточения антироссийских санкций.

В начале месяца Евростат представил данные, согласно которым по состоянию на 1 июля рекордная инфляция зафиксирована в 19 странах Евросоюза.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.