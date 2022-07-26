Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Мир
В Европарламенте признали бесперспективность антироссийских санкций
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Политика
В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Экс-глав МИД и минюста Украины объявили в международный розыск
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Мир
В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны

0
Фото: Global Look Press/Arne Dedert
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики еврозоны на текущий год до 2,6% с апрельской оценки в 2,8%, следует из доклада организации.

От инфляции к рецессии: каковы шансы глобального экономического спада
Отмечается слишком много признаков надвигающегося кризиса

Также МВФ понизил прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год до 1,2% с 2,3%. Так, по сравнению с апрельским докладом, ожидания МВФ ухудшились на 0,2 и 1,1 процентного пункта соответственно.

Теперь прогноз роста экономики в Германии на 2022 и 2023 годы составляет 1,2% и 0,8% соответственно, Франции — 2,3% и 1%, Италии —3% и 0,7%, Испании — 4% и 2%.

14 июля Еврокомиссия (ЕК) опубликовала экономический прогноз, в котором говорится, инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро.

13 июля в МВФ указали на то, что в ряде стран может произойти рецессия из-за проблем с поставками газа в Европу, а также ужесточения антироссийских санкций.

В начале месяца Евростат представил данные, согласно которым по состоянию на 1 июля рекордная инфляция зафиксирована в 19 странах Евросоюза.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022