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Рейтинг самых продаваемых внедорожников в России возглавила Lada Niva

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Фото: РИА Новости 
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Топ-10 автомобилей, оборудованных системой полного привода, по итогам I полугодия 2022 года в России возглавила Lada Niva, а доля полноприводной техники составила 39,5% от общего объема рынка. Об этом сообщили 26 июля эксперты агентства «Автостат».

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Совокупные продажи полноприводных моделей Travel и Legend за шесть месяцев 2022 года составили 13 816 единиц.

На второе место оказался французский кроссовер Renault Duster. Его результат — 11 183 экземпляра.

Третье место — у японского Toyota RAV4. Машин с полным приводом купили в количестве 7825 штук.

В рейтинге самых продаваемых автомобилей, у которых все колеса ведущие, попали еще три «японца» — Mazda CX-5 (4309 шт.), Mitsubishi Outlander (3891 шт.), Nissan X-Trail (3824 шт.).

Российские внедорожники помимо первого места оказались на седьмой позиции с машиной УАЗ «Патриот». Продажи рамного полноприводного вездехода из Ульяновска за шесть месяцев 2022 года составили 3291 автомобиль.

От этого показателя отстали два соплатформенных «корейца» — Kia Sportage и Hyundai Tucson (3136 и 3103 шт. соответственно).

Последним в топ-10 финишировал японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с результатом 2896 единиц.

25 июля АвтоВАЗ сообщил цены на внедорожник Lada Niva Legend в обновленной комплектации. Стоимость автомобиля составила 796,5 тыс. рублей, или 647,6 тыс. по госпрограмме льготного кредитования.

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