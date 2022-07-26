США намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года
США намерены продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом 26 июля заявил руководитель американской программы орбитальной станции.
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон 31 декабря также сообщал, что американская сторона планирует продлить работу МКС до 2030 года и сотрудничество с партнерами в Европе, России, Японии и Канаде. Тогда он отмечал, что станция — маяк мирного международного научного сотрудничества, который свыше 20 лет обеспечивает научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества.
Ранее 26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что российская госкорпорация приняла решение выйти из этого проекта после 2024 года.
МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, Соединенные Штаты, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.
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