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США намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года

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Фото: NASA/JSC
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США намерены продолжать эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом 26 июля заявил руководитель американской программы орбитальной станции.

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон 31 декабря также сообщал, что американская сторона планирует продлить работу МКС до 2030 года и сотрудничество с партнерами в Европе, России, Японии и Канаде. Тогда он отмечал, что станция — маяк мирного международного научного сотрудничества, который свыше 20 лет обеспечивает научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества.

Ранее 26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что российская госкорпорация приняла решение выйти из этого проекта после 2024 года.

МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, Соединенные Штаты, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

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