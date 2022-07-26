Строительство ФОКа в Сселках в Липецке начнется в 2023 году

В микрорайоне Сселки в Липецке в 2023 году планируют начать строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа). Об этом стало известно в ходе сессии городского совета депутатов 26 июля.

«В этом году мы завершаем проектирование этого ФОКа, а в следующем приступим к его строительству. Эту позицию мы не снимаем», — заявила мэр Евгения Уваркина, выступая с отчетом о работе за 2021 год.

Также глава города рассказала о трех спортивных объектах, на которые не пожалеют бюджетных средств и обязательно построят, пишет LipetskMedia. Речь идет о двух стадионах в микрорайоне «Европейский» и «Университетский», а также о площадке «Народный фитнес» в Молодежном парке.