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Модель государства: чем закончился финал «Мисс Россия-2022»

Победительницей конкурса стала 22-летняя студентка Анна Линникова
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Победительницей конкурса «Мисс Россия-2022», финал которого прошел в Москве, стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Звание «Первая вице-мисс» получила Анна Будаева из Чувашии, «Вторая вице-мисс» — Дарья Немаева из Хабаровского края. Как выбирали самую красивую девушку страны — в фотогалерее «Известий»
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Фото: vk.com/missrussiacontest
На корону на старте претендовали 125 россиянок
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Фото: vk.com/missrussiacontest
В итоге в состязаниях приняли участие 25 красавиц в возрасте от 18 до 23 лет
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Фото: vk.com/missrussiacontest
В финал смогли пробиться лишь 10 девушек. Жюри оценивало не только их внешние данные, но и творческие способности
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Фото: vk.com/missrussiacontest
В рамках подготовки к финалу прошел конкурс талантов и национального костюма. Анна Будаева из Чувашии заняла второе место
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Фото: vk.com/missrussiacontest
Победительницей в конкурсе костюмов стала Анастасия Евмененко, третье место досталось Анне Семеновых, четвертое Виолетте Сараевой
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Финалистки устроили праздник в детском реабилитационном центре «Вдохновение»
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Анна Линникова во время фотосессии в купальниках
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Фото: vk.com/missrussiacontest
Перед финалом напутствия конкурсанткам дали «Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова, «Вице-Мисс Россия-2014» Анастасия Костенко, «Вице-Мисс Россия-2017» Ксения Александрова и «Вице-Мисс Россия-2018» Наталья Строева
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
«Мисс Россия-2022» Анна Линникова — студентка Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR, несколько лет работает моделью
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