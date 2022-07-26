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Совет Евросоюза согласовал добровольное снижение потребления газа на 15% на полгода

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Страны Евросоюза (ЕС) согласовали добровольное снижение потребления газа на 15%. Об этом 26 июля говорится в сообщении совета государств ЕС.

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«Стремясь повысить безопасность энергоснабжения Евросоюза, страны сегодня достигли политического соглашения о добровольном снижении спроса на природный газ на 15% этой зимой. <…> Цель — сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России», — уточняется в сообщении.

Мера будет действовать в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

При этом в постановлении есть исключения и ограничения на действие этой нормы. Так, меры по сокращению потребления газа не касаются стран, которые не подключены к газовым сетям других государств, поскольку они не могут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в интересах других членов ЕС. Также исключения возможны для стран, серьезно зависящих от газа «в качестве сырья для важнейших отраслей промышленности или если их потребление энергоресурса увеличилось не менее чем на 8% в прошлом году по сравнению со средним показателем».

Еврокомиссия 20 июля предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ.

Представители министерства энергетики Франции 25 июля не поддержали это предложение. Кроме того, Греция заявила, что намерена выйти из этого плана.

В тот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой и от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам, где в результате наблюдается рост цен.

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