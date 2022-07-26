Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что один пострадавший при атаке ВСУ скончался

Скончался один из пострадавших при нападении на таможенный пункт «Троебортное» в Брянской области. Об этом 26 июля заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта «Троебортное». К сожалению, один из пострадавших скончался», — написал Богомаз в Telegram.

Ранее во вторник глава региона сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на таможенный пункт «Троебортное». В результате нападения пострадали четыре человека.

22 июля в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 августа. В правительстве области заявили, что властями предпринимаются необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

19 июля артиллерийскому обстрелу со стороны Украины подверглось село Новые Юрковичи в Брянской области. Тогда Богомаз заявил, что пострадавших не было, повреждение получил участок автомобильной дороги.

Также утром 15 июля украинские боевики обстреляли село Некислицы. В результате артиллерийской атаки была повреждена линия электропередачи. В тот же день председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

Обстрелы приграничных территорий начались на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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