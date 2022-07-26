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В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы
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Глава Минобороны Израиля заявил о готовности нанести удар по Ирану из-за ядерной программы

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Израиль готов нанести удар по Ирану из-за развития его ядерной программы. Об этом 26 июля заявил министр обороны государства Бени Ганц.

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Таким образом, объяснил он, планируются сдержать развитие иранской ядерной программы.

«Иран — проблема всего мира, а не только частная проблема государства Израиль. Мы можем нанести удар для сдерживания атома», — сказал Ганц в эфире 13 канала.

14 июля об угрозах в адрес Ирана заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он пообещал нанести удар от лица «всего свободного мира». По его словам, это единственный способ остановить иранскую ядерную программу.

Днем ранее в аналогичном ключе выступил американский президент Джо Байден. Он заявил, что США готовы применить силу, чтобы не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию.

Байден также назвал гигантской ошибкой решение предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

14 мая страны G7 договорились о всесторонней совместной работе для недопущения появления у Ирана ядерного оружия. В совместном заявлении министров иностранных дел было сказано, что наилучшим ограничением ядерной программы является дипломатическое решение.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При тэом Тегеран настаивает, что развивает мирный атом, а не стремится получить ядерное оружие.

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