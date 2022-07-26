Минпромторг поможет привлечь новые бренды в Россию взамен уходящим

Министерство промышленности и торговли РФ поможет торговым центрам в России привлечь зарубежных ритейлеров взамен уходящим. «Известия» ознакомились 26 июля с копией документа ведомства в торговые представительства ряда стран.

Из документа следует, что в Россию хотят привлечь ритейлеров из Вьетнама, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Китая, Малайзии, Индонезии, Турции, Узбекистана, Белоруссии.

До этого в департамент развития внутренней торговли Минпромторга поступило письмо от Российского совета торговых центров (РСТЦ) с просьбой оказать содействие в привлечении зарубежных компаний — потенциальных арендаторов торговых площадей.

В РСТЦ выразили опасения относительно того, что в связи с возможным уходом из России ряда компаний высока вероятность высвобождения торговых площадок, что в дальнейшем может привести к падению посещаемости торговых центров и арендных доходов отрасли.

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

21 июля «Известия» узнали, что РСТЦ и международная торговая компания с ограниченной ответственностью «Хуаюэ» из китайской провинции Гуандун подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе по привлечению китайских ритейлеров в РФ.

22 июня президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины.

Еще 4 марта директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что американские и европейские компании, решившие покинуть Россию или временно приостановить свою деятельность, понесут из-за этого убытки, так как российский рынок достаточно широкий и богатый.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или покидать рынок в связи с санкциями Запада, введенными в отношении РФ в ответ на проведение специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

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