Врач рассказал о правилах извлечения клеща

Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, каким образом извлекать клеща, если нет возможности обратиться в медучреждение.

По его словам, для того, чтобы достать клеща, необходимо захватить его ниткой или пинцетом. Но при этом постараться не раздавить, а удалить вместе с головкой.

«Если вытащить клеща с головкой не удалось, обработайте место укуса антисептиком. Через некоторое время головка, как заноза, выйдет на поверхность кожи», — посоветовал Чудаков.

Он также подчеркнул, что после извлечения клеща, важно его сдать на анализ в государственную или частную лабораторию, чтобы определить, перенес ли он опасные болезни, например энцефалит или боррелиоз.

При этом он отметил, что инфицирован ли человек клещевым энцефалитом, можно узнать, сдав в течение 24 часов после укуса анализ крови на наличие этого заболевания, а о заражении боррелиозом получится узнать только через несколько недель.

К признакам заражения энцефалитом Сергей Чудаков отнес повышенную температуру, слабость и ярко выраженную головную боль.

А к раннему признаку боррелиоза врач отнес кольцевидную эритему вокруг зоны укуса, общевоспалительные симптомы и болевые симптомы в суставах и лимфатических узлах.

Также кандидат медицинских наук порекомендовал перед поездкой на природу обрабатывать одежду средствами против клещей и надевать герметичную одежду, заправляя брюки в носки и не оставляя клещам пространства для атаки.

14 июля кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что попытка погладить ежа может закончиться укусом клещей, которые обитают в иголках ежа. По словам Кашух, при укусе следует незамедлительно обратиться к врачу.