В Совфеде назвали временной заморозку сотрудничества между Россией и Грецией

В настоящее время сотрудничество между Россией и Грецией полностью заморожено, однако рано или поздно оно сдвинется вперед. Об этом во вторник, 26 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в этот день российский посол в Греции Андрей Маслов указал на то, что у Москвы и Афин не осталось никаких контактов, а все наработки в двустороннем сотрудничестве обнулились.

«Посол — это тот человек, который лучше всех знает ситуацию в стране пребывания. Раз Маслов это утверждает, значит, так оно и есть. Неслучайно Греция попала в число недружественных стран. Но я хотел бы все-таки отделить руководство Греции от народа, потому что греческий народ всегда с большой симпатией относился к нам, мы православные народы с древними традициями», — отметил политик.

Сенатор выразил уверенность, что рано или поздно недальновидная политика греческого руководства скажется на отношении к ним своего собственного народа. Антироссийские санкции, к которым присоединялись греки, введенные ограничения, высылка дипломатов — все это сыграет свою роль, добавил парламентарий.

«Я надеюсь, что придет время, когда греки восстановят с нами отношения в полном объеме, и надеюсь, что жизнь сама покажет греческому руководству, что Россия — важнейшее государство для греков, страна, которая всегда относилась к ним с уважением, оказывала помощь, а экономика [Греции] во многом зависит от поставок наших углеводородов. Думаю, что наше сотрудничество всё равно сдвинется вперед. Сейчас оно всё заморожено, но думаю, что это временный фактор», — заключил Джабаров.

22 июля Греция вошла в российский список недружественных иностранных государств в связи с совершением ряда негативных действий в отношении дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом.

Соответствующее распоряжение подписано 20 июля для реализации указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Из документа следует, что за Грецией закрепили лимит в 34 физлица, с которыми дипмиссии могут заключать трудовые договоры.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, попадание в список влечет для данных стран понижение уровня контактов, а также ограничения на набор персонала для консульских и дипломатических учреждений.