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Открыта аккредитация журналистов на Московский финансовый форум – 2022

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Стартовала аккредитация журналистов на VI Московский финансовый форум, который пройдет 8 сентября 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж».

Запросы на аккредитацию принимаются на электронную почту press-mff@minfin.ru до 24 августа 2022 года включительно.

Ключевая тема МФФ в этом году — «Финансовый суверенитет России: миф или реальность». Основные дискуссии форума будут посвящены влиянию глобальных геополитических изменений на российскую и мировую экономику, новым задачам финансовой политики.

Традиционно в работе форума примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, а также эксперты в сфере экономики и финансов.

Актуальную информацию о форуме можно найти на сайте mff.minfin.ru. По всем вопросам, связанным с аккредитацией и работой СМИ в рамках освещения форума, вы можете обратиться в пресс-центр МФФ – 2022 по телефону +7(495)215-27-54 или по электронной почте press-mff@minfin.ru.

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