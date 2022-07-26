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Злостным автонарушителям в Казахстане отменят 50% скидку на штрафы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство внутренних дел Республики Казахстана планирует отменить 50% скидки на штрафы для водителей, которые нарушили ПДД пять или более раз в течение одного календарного года. По итогам 2021 года, доля таких нарушителей составила лишь 5% от всех оштрафованных. Об этом 26 июля сообщило казахстанское издание carma.kz.

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По данным МВД республики, в 2021 году лишь 5% оштрафованных водителей нарушили правила дорожного движения пять и более раз. От пяти до 10 раз нарушили ПДД 50 872 водителей. От 10 до 50 раз — 14 тыс. казахстанцев, а от от 50 до 100 нарушений ПДД в год совершили 197 человек.

Самые недисциплинированные водители в количестве 50 человек в 2021 году совершили свыше ста нарушений правил дорожного движения.

«Согласно анализу, видим, что водители даже при том, что привлечены к административной ответственности, всё равно продолжают нарушать правила дорожного движения, которые могут привести к более тяжким последствиям», — заявил заместитель председателя Комитета административной полиции Жандос Мураталиев на брифинге в МВД Казахстана.

Он напомнил, что эта инициатива только выносится в качестве предложения для обсуждения с общественностью и другими государственными органами.

30 мая стало известно, что российская онлайн-торговля запустила розничные продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, которые ввезли в РФ без согласия правообладателей. Детали ввозят по параллельному импорту из стран СНГ и Казахстана.

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