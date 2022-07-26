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Экс-глав МИД и минюста Украины объявили в международный розыск

Экс-глав МИД и минюста Украины объявили в международный розыск по делу о госизмене
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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Бывших министров иностранных дел и юстиции Украины в кабинете Виктора Януковича объявили в международный розыск. Об этом 26 июля в ходе национального телемарафона сообщила советник по коммуникациям госбюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.

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«Экс-министр иностранных дел оставил страну в январе этого года и полетел в Париж, а экс-министр юстиции покинул страну в мае. Местонахождение их устанавливается. Двое фигурантов дела о госизмене объявлены в государственный и международный розыск», — заявила Сапьян.

По ее словам, следующим шагом будет получение разрешения суда на их арест, а затем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Имена чиновников не уточняются. Предполагается, что речь идет о бывшем министре иностранных дел Константине Грищенко и экс-министре юстиции Александре Лавриновиче, занимавших свои посты в 2010 году.

Накануне стало известно, что их подозревают в госизмене. Уголовное дело в отношении них связано с так называемыми харьковскими соглашениями, подписанными 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированными Верховной радой Украины 27 апреля 2010 года.

Благодаря соглашениям Россия продлила на 25 лет с 2017 года срок пребывания Черноморского флота в Крыму. Киев в обмен на это получил скидку при закупке российского газа на $100 за 1 тыс. куб. м.

Следствие считает, что подозреваемые, вступив в сговор с бывшими президентом Виктором Януковичем и премьер-министром Николаем Азаровым, нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

В марте 2021 года в Верховной раде Украины предложили объявить недействительными харьковские соглашения. В частности, украинскому правительству предложили сообщить России о денонсации документа.

Тогда же Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в структурах государственных органов, которые были привлечены к подготовке харьковских соглашений. Обыски прошли в Верховной раде, ее комитетах, Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), МИДе, а также в правительстве страны.

Экс-премьер Украины Николай Азаров назвал звучащие обвинения из-за харьковских соглашений политической местью Киева. По его словам, действия нынешних украинских властей говорят о полном бесправии и беззаконии. Все договоренности в 2010 году власти заключали в соответствии с конституцией, подчеркнул он.

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