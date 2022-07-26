Хакеры смогли взломать Windows 7 с помощью приложения «Калькулятор»

Злоумышленники взламывали операционную систему Windows 7 корпорации Microsoft посредством вируса Qbot, который маскировался под оригинальное приложение «Калькулятор», пишет портал SC Media.

Так, потенциальная жертва получала по электронной почте письмо с документом в ZIP-архиве и трояном внутри. После распаковки он попадал на компьютер и копировал вид стандартной утилиты, которую операционная система воспринимала как «родную» и не видела угрозы.

После этого вирус собирал личную информацию пользователя с компьютера, в том числе паспортные данные и пароли к банковским аккаунтам. В других системах корпорации изъян обнаружен не был.

19 июля исследователи компании — разработчика антивирусного ПО ESET опубликовали в блоге организации результаты исследования техники Apple. Так, эксперты обнаружили новую шпионскую программу CloudMensis, которая крадет данные владельцев компьютеров корпорации на базе macOS.