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В ДНР назвали долю оставшихся кадровых военных в рядах ВСУ

В ДНР заявили, что кадровых военных в ВСУ осталось около 10%
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) после начала военной спецоперации России по защите Донбасса осталось около 10% кадровых военных. Об этом сообщил во вторник, 26 июля, заместитель главы мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

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«Из тех кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибла, получила ранения или попала в плен. Их срочным образом замещали мобилизированными и теробороновцами, по данным нашей разведки. Они тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличаются. В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, около 10%», — сказал Безсонов ТАСС.

Факт того, что ВСУ несет серьезные потери, признали в самом Киеве. Так, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные потери армии составляют 30 человек убитыми и еще 250 ранеными.

При этом, по данным главы парламентской фракции правящей партии страны «Слуга народа» Давида Арахамии на 16 июня, в сутки Украина теряет 200–500 человек убитыми. По мнению российской стороны, цифры могут быть еще выше. В частности, в начале июля газета Daily Mail сообщила, что ВСУ теряют до 20 тыс. человек ежемесячно.

Большие потери Вооруженных сил Украины лишают Киев возможности организовать контрнаступление. Такое мнение высказал 25 июля в материале для портала 19FortyFive американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что военная подготовка на уровне роты или батальона длится несколько месяцев, обучать же новичков базовым боевым навыкам на фронте нецелесообразно. Также он сослался на исследование американского центра Modern War Institute, согласно которому только 20% украинских новобранцев когда-либо стреляли из винтовок.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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