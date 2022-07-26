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Дело устроившего стрельбу в пермском вузе студента направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд дело Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Кимерлинг
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Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Тимура Бекмансурова. Об этом во вторник, 26 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

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Органом предварительного следствия он обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям, среди них «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Согласно обвинительному заключению, 20 сентября прошлого года, обвиняемый в помещении Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) и на территории университета с близкого расстояния стрелял из ружья в людей.

В результате происшествия погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения. 17 человек, которые, спасаясь, выпрыгивали из окон, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бекмансурова обезвредил прибывший на место пермский инспектор полиции.

Также, следствие считает, что в результате своих действий Бекмансуров умышленно повредил имущество вуза и граждан на общую сумму свыше 370 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения.

Накануне стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова. Отмечалось, что его дело было направлено в прокуратуру для решения вопроса о дальнейшей передаче в суд.

Бекмансуров являлся студентом юридического факультета ПГНИУ. В здании вуза он открыл стрельбу утром 20 сентября 2021 года для совершения массового убийства.

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