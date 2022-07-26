Вирусолог назвал способ отличить новый штамм коронавируса от простуды

Самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды при новых штаммах невозможно. Для того, чтобы убедиться — простуда это или коронавирус, необходимо сдать тест. Об этом вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил во вторник, 26 июля.

«Коронавирус остается таким, что человек сам не может отличить его от обычной простуды», — сказал вирусолог в беседе с Lenta.Ru.

Также вирусолог отметил, что новые штаммы COVID-19 протекают большей частью легко, однако небольшой процент летальности остается.

«Скорее всего, у активного человека коронавирусная инфекция будет протекать большей частью легко. Однако человек должен помнить, что в семье могут быть пожилые родственники или хронические больные, которые получат эту инфекцию. А это будет плохо. Поэтому очень желательно сразу провериться и не думать, что это простуда», — сказал он.

Он добавил, что летальность от новых штаммов составляет 0,5%.

Эксперт выразил уверенность, что в России началась новая волна коронавируса, и ее пик произойдет к осени. Поэтому чтобы помочь и ускорить снижение, нужно вакцинироваться, заключил он.

25 июля врач-инфекционист Николай Малышев сообщил, что тест-систем на определение штамма коронавируса «Кентавр»в Москве достаточно. По его словам, доля заболевших штаммом коронавируса «Кентавр» в столице незначительная, так как преобладают BA.4 и BA.5, передает RT.

Бразильские ученые обнаружили новый когнитивный сбой при легкой форме COVID-19. У четверти пациентов она вызывает нарушения способностей к рисованию. Подобные когнитивные проблемы также влияют на навыки вождения и ориентирования на местности, передает НСН.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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