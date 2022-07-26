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В России выросли риски переплаты по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Около половины банков в России автоматически снижают ставку по уже одобренной ипотеке, если до ее выдачи процент упал. В противном случае заемщики переплатят по кредиту, сообщила «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова во вторник, 26 июля.

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По ее данным, за последнюю неделю большинство крупных банков снизили процентную ставку на 0,6%.

Если не снизить ставку по одобренной ипотеке на 20 лет при первоначальном взносе 20%, ежемесячный платеж окажется больше на 4%, а общая переплата за весь срок кредитования — на 6,4%. Таким образом, при кредите 4 млн рублей заемщик будет платит на 1665 рублей в месяц и больше, в за весь срок кредитования переплатит 400 тыс. рублей, подсчитала эксперт.

«Многие потенциальные заемщики не обращаются в банк за пересмотром, поскольку не имеют альтернативных одобрений по получению ипотеки в других банках и боятся получить отказ и сорвать сделку», — рассказала она.

Самый правильный вариант — еще на этапе решения о покупке подавать заявки сразу в несколько банков, тем более так сейчас можно получить более выгодные индивидуальные условия по ипотечному кредитованию, добавила Решетникова.

По ее словам, если покупатель квартиры все же решил оформлять кредит без обращения в банк о снижении ставки, у него есть несколько вариантов, как снизить переплату по ипотеке. Во-первых, можно обращаться в кредитную организацию с заявлением о пересмотре ставки после каждого снижения рыночной ипотечной ставки в банке. Финорганизации не охотно снижают ставки по действующим займам, но корректировка возможна. При разнице же между рыночной и ставкой по кредиту более 1,5% есть смысл рефинансировать кредит.

Во-вторых, досрочная выплата по кредиту поможет снизить переплату. Например, если тот же самый кредит выплатить за пять лет, то разница в переплате составит уже не 400 тыс., а всего 72 тыс. рублей.

22 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 8% годовых. Это стало седьмым снижением ставки с начала 2022 года. В феврале из-за начавшегося кризиса ЦБ повысил ставку с 9,5 до 20%, но затем начал постепенно снижать.

Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что теперь кредитные продукты станут более доступными, что является хорошим сигналом для экономики. Также ожидается снижение ставок по ипотеке.

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