В России выросли риски переплаты по ипотеке

Около половины банков в России автоматически снижают ставку по уже одобренной ипотеке, если до ее выдачи процент упал. В противном случае заемщики переплатят по кредиту, сообщила «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова во вторник, 26 июля.

По ее данным, за последнюю неделю большинство крупных банков снизили процентную ставку на 0,6%.

Если не снизить ставку по одобренной ипотеке на 20 лет при первоначальном взносе 20%, ежемесячный платеж окажется больше на 4%, а общая переплата за весь срок кредитования — на 6,4%. Таким образом, при кредите 4 млн рублей заемщик будет платит на 1665 рублей в месяц и больше, в за весь срок кредитования переплатит 400 тыс. рублей, подсчитала эксперт.

«Многие потенциальные заемщики не обращаются в банк за пересмотром, поскольку не имеют альтернативных одобрений по получению ипотеки в других банках и боятся получить отказ и сорвать сделку», — рассказала она.

Самый правильный вариант — еще на этапе решения о покупке подавать заявки сразу в несколько банков, тем более так сейчас можно получить более выгодные индивидуальные условия по ипотечному кредитованию, добавила Решетникова.

По ее словам, если покупатель квартиры все же решил оформлять кредит без обращения в банк о снижении ставки, у него есть несколько вариантов, как снизить переплату по ипотеке. Во-первых, можно обращаться в кредитную организацию с заявлением о пересмотре ставки после каждого снижения рыночной ипотечной ставки в банке. Финорганизации не охотно снижают ставки по действующим займам, но корректировка возможна. При разнице же между рыночной и ставкой по кредиту более 1,5% есть смысл рефинансировать кредит.

Во-вторых, досрочная выплата по кредиту поможет снизить переплату. Например, если тот же самый кредит выплатить за пять лет, то разница в переплате составит уже не 400 тыс., а всего 72 тыс. рублей.

22 июля Центробанк понизил ключевую ставку до 8% годовых. Это стало седьмым снижением ставки с начала 2022 года. В феврале из-за начавшегося кризиса ЦБ повысил ставку с 9,5 до 20%, но затем начал постепенно снижать.

Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили, что теперь кредитные продукты станут более доступными, что является хорошим сигналом для экономики. Также ожидается снижение ставок по ипотеке.