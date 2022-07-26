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Объем ввода нового жилья в Омской области вырос почти в три раза

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Фото: РИА Новости
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В Омской области объем ввода в эксплуатацию нового жилья вырос за первую половину 2022 года почти в три раза. Об этом сообщает «Омскстат».

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В период с января по июнь 2022 года застройщики ввели в эксплуатацию 4423 квартиры общей площадью 387,1 тыс. кв. м, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Тогда показатель составил чуть более 135 тыс. кв. м, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В I полугодии 2022-го 2747 квартир построили организации-застройщики, остальные 1676 – индивидуальные застройщики. Средний размер жилья составил 52 и 146 кв. м соответственно.

Отмечается, что индивидуальные застройщики отдают предпочтение двухэтажным домам. Они занимают 62% от общего объема в своей категории. У строительных компаний лидируют 8–11-этажные дома (33%).

Наибольшее количества жилья возводится в Омске и Омском районе. На их долю от общего объема ввода по региону приходится 61 и 25% соответственно.

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