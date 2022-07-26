Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что один пострадавший при атаке ВСУ скончался
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- Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что один пострадавший при атаке ВСУ скончался
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил 26 июля о гибели одного из пострадавших при атаке украинских боевиков в Севском районе.
Ранее Богомаз сообщил, что украинской стороной было сброшено с квадрокоптера на пропускной пункт «Троебортное» взрывное устройство, в результате чего пострадали четыре человека.
«По уточненной информации, в результате инцидента в Севском районе взрывное устройство было сброшено на СВХ (вероятно, склад временного хранения. — Ред.), находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта «Троебортное». К сожалению, один из пострадавших скончался», — сообщил он в своем Telegram-канале.
22 июля в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 августа.
19 июля село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, в результате чего был поврежден участок автодороги. Жертв и пострадавших не было.
14 июля в поселке Черноземный Брянской области за день дважды был обстрелян погранпост. По сообщению Богомаза, беспилотный летательный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших тогда также удалось избежать.