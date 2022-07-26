В Кремле прокомментировали решение России выйти из проекта МКС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 июля заявил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года было принято не сегодня.

«Решение было принято еще раньше», — сказал он в ответ на вопрос о том, согласовано ли с президентом РФ Владимиром Путиным решение об уходе России с МКС.

О выходе РФ из проекта МКС после 2024 года новый глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил в своем первом докладе Путину ранее в этот день. К моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Как подчеркнул глава госкорпорации, основными приоритетами станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос.

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.

Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы, данный срок предусмотрен международными обязательствами.

17 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что эксплуатация МКС станет практически невозможной, если РФ решит выйти из проекта.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.