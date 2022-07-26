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Нарушения в охране скважин около горы Бештау выявили на Ставрополье

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В Ставропольском крае прокуратура выявила нарушения в охране скважин, расположенных на спорном земельном участке около горы Бештау. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Установлено, что на земельном участке находятся две скважины подземных минеральных вод. Они оформлены в собственность РФ, однако сама земля в нарушение требований Земельного кодекса РФ в госсобственность не оформлена и принадлежит частному лицу.

Также выяснилось, что на участке не установлены санитарные защитные зоны скважин, не разработаны проекты по их охране. Это тоже является серьезным нарушением.

Руководителю территориального управления Росимущества внесено представление об устранении нарушений.

Как уточняет NewsTracker, прокуратура заинтересовалась участком у подножия Бештау после скандала, возникшего весной 2022 года. Местные жители тогда забили тревогу, увидев строительную технику на территории, которую считали заповедной. Также активисты опасались за судьбу двух минеральных источников.

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