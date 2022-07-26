Песков: Москва в случае отказа россиянам в шенгенских визах отреагирует крайне негативно

Реакция Москвы будет негативной, если россиянам откажут в выдаче шенгенских виз. Об этом заявил 26 июля на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает, что россиянам прекратят выдавать шенгенские визы. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

«Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо», — заверил Песков журналистов.

Представитель Кремля отметил, что сегодня страны Евросоюза и Северной Америки буквально соревнуются в принятии различных по отношению к России санкций.

«Мы видим также, что у них иссякает абсолютно арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить нас изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются все более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения», — добавил Песков.

В заключение пресс-секретарь президента РФ выразил надежду на «небольшую долю сохранения трезвости мышления» у недружественных по отношению к России стран.

В этот же день вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил в беседе с «Известиями», что шенгенские визы как выдавались, так и будут выдаваться. По его словам, возможно, только будут увеличены сроки их выдачи, так как в посольствах не хватает рабочих рук.

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран шенгенского соглашения, указала она.