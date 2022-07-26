Партию контрабандных сигарет на 2 млн рублей задержали под Псковом

В Псковской области пресечена попытка незаконного ввоза табачной продукции.

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ и Псковской таможни задержали грузовик, в котором обнаружили специально оборудованный тайник с дополнительной стенкой из фанеры. В нем водитель перевез на территорию России более 45 тыс. пачек сигарет.

Необходимых товарно-сопроводительных документов на груз у водителя не оказалось. По предварительным данным, стоимость задержанной партии превысила 2 млн рублей.

Контрабандный груз передали полиции для процессуальных действий и принятия соответствующего решения, пишет Псковское агентство информации.

В апреле пограничники пресекли незаконную попытку провезти партию сигарет через границу. Порядка 3,3 тыс. пачек сигарет были спрятаны в вагонах с углем.