В Москве женщина избила бывшего мужа гантелей и облила кислотой

В Москве женщина избила гантелей и облила кислотой своего бывшего супруга. «Известия» 26 июля выяснили, что инцидент произошел в столичном поселке Десеновское.

Нападение на 53-летнего жителя Москвы случилось вечером в субботу, 23 июля. В больницу он обратился лишь спустя сутки. Врачи диагностировали у пострадавшего множество гематом и ссадин, на 30% тела и глазах зафиксирован химический ожог. Пострадавший пребывал в состоянии ожогового шока.

Информация поступила в правоохранительные органы. На место ЧП был направлен наряд полиции, но никого обнаружить там не удалось.

По предварительным данным, нападение совершила бывшая супруга пострадавшего.

28 июня в ГСУ Следственного комитета (СК) России рассказали, что на юге Москвы на Липецкой улице мужчина убил бывшую жену в квартире, после чего пытался свести счеты с жизнью. Его госпитализировали.