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Лавров заявил о неспособности Запада объяснить статус турбин для СП

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Россия не получила от Запада внятных объяснений статуса турбин для «Северного потока». Об этом 26 июля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Сейчас вот раздувается история с турбинами Siemens, которые проходили регламентные работы в Канаде и которые Канада не захотела возвращать. Потом Siemens при поддержке германского правительства добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус, во-первых, у этой турбины, и у других турбин, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», — сказал Лавров на пресс-конференции в Уганде.

В июне поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в ФРГ. Уточнялось, что для доставки понадобится около пяти-семи дней, наладка должна была продлиться еще четыре дня.

Позже, 21 июля, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что турбина доставлена в Германию. Далее ее должны были отправить в Россию 23 июля, однако сделать этого не удалось. Немецкая сторона заявила, что проблема якобы в отсутствии таможенных документов с российской стороны.

24 июля появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

При этом еще 16 июля «Газпром» попросил Siemens предоставить документы, которые позволят вывезти турбину для компрессорной станции «Портовая». Спустя четыре дня компании пришлось снова обратиться к поставщику по поводу документов.

25 июля в «Газпроме» рассказали, что все-таки получили от Siemens документы от властей Канады по турбинам и изучили их. Однако полученные бумаги не сняли ранее обозначенные риски и вызвали дополнительные вопросы, заявили в компании.

Также в тот день в Siemens Energy рассказали, что получили всю необходимую документацию от правительства Германии для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. При этом там отметили, что ей не хватает таможенных документов для ввоза турбины.

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