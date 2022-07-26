Конноспортивный комплекс построили в Наро-Фоминске за 500 млн рублей

В подмосковном Наро-Фоминске в ближайшее время откроют конноспортивный комплекс. Его построили с учетом опыта использования подобных объектов столицы и области и оснастили передовыми образцами европейского и российского конюшенного оборудования.

Застройщиком выступает ООО «Конноспортивный комплекс Прогресс». Объем инвестиций — порядка 500 млн рублей. При открытии объекта будут созданы 20 рабочих мест, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства жилищной политики.

Комплекс занимает площадь в 35 тыс. кв. м. На территории есть главное здание с выездковым и конкурным манежами, конюшни, мойки, солярии для лошадей, водилки для отшагивания, круговые манежи для работы на корде. Построен административно-бытовой корпус с раздевалками и душевыми. Есть кафе и прачечная для стирки мягкой амуниции. Оборудованы летники для сезонного содержания лошадей, одно конкурное, два выездковых поля и разминочный плац.

Ранее сообщалось, что в городском округе Воскресенск Московской области построят завод по производству кабельной продукции. Проект уже получил разрешение регионального министерства жилищной политики. На территории, превышающей 65 га, возведут несколько объектов общей площадью около 14 тыс. кв. м.