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ВСУ уничтожили коммуникации на объектах здравоохранения в Рубежном

В ЛНР заявили об отсутствии света, воды и газа на объектах здравоохранения в Рубежном из-за обстрела ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Украинские войска умышленно уничтожили все коммуникации на объектах здравоохранения в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.

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«На всех объектах здравоохранения города Рубежное в результате боевых действий отсутствует электро-, газо-, тепло- и водообеспечение, нет телефонной связи и сети Интернет. Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожали коммунальную и социальную инфраструктуру города», — заявил Валиев.

Двумя днями ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) республики сообщили, что украинские военные выпустили девять снарядов по направлению Рубежного. В результате обстрела погибли четыре человека.

В тот же день, 24 июля, украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего были повреждены детский сад и многоквартирные жилые дома. Также были обесточены 24 трансформаторные подстанции. В итоге без энергоснабжения остались 2150 абонентов поселка шахты «Трудовская» и населенного пункта Александровка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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