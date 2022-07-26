Минобороны России сообщило об ударе по базе иностранного легиона в ДНР

Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью высокоточных ракет по пункту временной дислокации подразделений иностранного легиона в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил 26 июля на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«(В результате удара. — Ред.) уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки», — рассказал Конашенков.

21 июля телеканал NBC сообщил, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, жалуются на падение боевого духа. Отмечается, что на это повлияли задержки с поставками нового оружия, обещанного Западом для Украины.

19 июля в ДНР рассказали, что большинство наемников, воюющих в Донбассе за киевский режим, прибывает на Украину из Польши, Великобритании и США.

12 июля в Минобороны РФ сообщили, что с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 были уничтожены, а еще 2019 вернулись обратно.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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