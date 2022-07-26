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Губернатор Богомаз заявил об атаке ВСУ на погранпункт «Троебортное» в Брянской области

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Украинские боевики совершили утром 26 июля атаку на пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Он рассказал, что украинской стороной с квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате атаки пострадали четыре человека, им оказывается медицинская помощь.

22 июля в Брянской области продлили действие высокого уровня террористической опасности до 7 августа.

15 июля украинские боевики обстреляли село Некислицы. В результате артиллерийской атаки была повреждена линия электропередачи. В тот же день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

За день до этого, 14 июня, украинские боевики обстреляли село Займище. Тогда пострадали шесть человек. Раненых доставили в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших были диагностированы повреждения мягких тканей. Кроме того, повреждения получили около 50 домов.

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