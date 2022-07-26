В Альянсе турагентств сочли невозможным прекращение выдачи шенгенских виз

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян во вторник, 26 июля, оценил вероятность прекращения выдачи шенгенских виз россиянам.

Ранее в этот день директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин допустил вероятность прекращения шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, на этот шаг уже пошли несколько стран.

«Я не стал бы драматизировать ситуацию. Шенгенские визы как выдавались, так и будут выдаваться. Я не вижу никаких опасений. Возможно, увеличат сроки, потому что в посольствах не хватает рабочих рук, но прекращение выдачи виз невозможно», — подчеркнул Мкртчян в беседе с «Известиями».

25 июля исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что власти страны не планируют прекращать выдачу виз россиянам. Такой вопрос следует решать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения, указала она.

При этом в тот же день отдельные партии Финляндии выступили за прекращение выдачи туристических виз российским гражданам. Согласно заявлению, эту меру необходимо принять в ответ на начатую РФ спецоперацию на Украине.

20 июня генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что свободных записей на подачу документов для оформления визы нет до сентября. В представительстве напомнили, что в связи с антироссийскими санкциями в РФ нельзя ввозить предметы роскоши стоимостью больше €300, а при поездке в Финляндию ограничен ввоз топлива и алкоголя.

До этого, 11 апреля, в Еврокомиссии рассказали «Известиям», что страны Евросоюза на национальном уровне могут существенно ограничить выдачу долгосрочных виз россиянам, отметив, что принимать решение по краткосрочным (туристическим) визам нужно «по существу».

Между тем ряд стран продолжает настаивать на приостановке выдачи виз гражданам России в рамках введения антироссийских санкций. В частности, 4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Он предложил выдавать визы только желающим покинуть РФ.